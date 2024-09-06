Чоловіки ледь не підірвалися на мінах, намагаючись втекти до Білорусі. Їх передали ТЦК – відео

Прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білоруссю

Прикордонник ДПСУ (Фото: Пресслужба ДПСУ)

Прикордонники затримали групу чоловіків, які, намагаючись незаконно перетнути кордон з Білоруссю, ледь не підірвалися на мінах. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

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"Прикордонники не лише не допустили порушення кордону, а й зберегли життя людей", – йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео видно, як прикордонний наряд намагається затримати чоловіків – ті, як стверджує ДПСУ, прямують у бік замінованої місцевості.

Зрештою порушників затримали. Їх передали територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.

У липні 2024 року речник ДПСУ Демченко заявив, що працівники ТЦК можуть перебувати на прикордонних пунктах пропуску – до них прикордонники можуть звернутися по допомогу, якщо виникають питання стосовно документів або інформації про людей, які перетинають кордон.

За словами Демченка, чоловіки готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000 за те, щоб їх вивезли з України.

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