Державна прикордонна служба повідомила: на Одещині у сховку у вантажівці 37-річний український громадянин, уродженець Курської області, котрий хотів приховано доїхати до кордону Молдови за 1000 євро.

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Інцидент стався на автодорозі Одеса-Рені – прикордонники спільно із поліціянтами затримали 36-річного водія вантажівки – за їхніми даними, він спробував приховано підвезти до молдовського кордону свого пасажира.

Задля цього він обладнав під багажним відсіком своєї вантажівки сховок – і туди помістив свого клієнта, 37-річного громадянина України, жителя Харківщини, що коштувало останньому 1000 євро, пише ДПСУ.

Відомство додає фото сховку з чоловіком:

Фото: ДПСУ

"Чи планував порушник повернутись до місця свого народження – Курської області, чи все ж таки до сусідньої країни – Молдови, достеменно невідомо", – пишуть прикордонники.

Водія затримано – йому оголосили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон, а вантажівку вилучили. Максимально чоловіку загрожує дев'ять років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

На пасажира склали адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону – справу скеровано до суду. Максимальне покарання – 15 діб адміністративного арешту з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Фото: ДПСУ

На початку вересня прикордонники затримали групу чоловіків, які, намагаючись незаконно перетнути кордон з Білоруссю, ледь не підірвалися на мінах.

Також ДПСУ повідомила, що українець намагався пішки незаконно перетнути кордон із Румунією, однак ледве не став здобиччю для диких тварин.

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