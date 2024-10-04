ОГП: В Харькове задержаны 13 чиновников, которые за деньги списали 400 мужчин с учета

Следственные действия (Фото: ОГП)

В Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с военного учета. Об этом сообщили Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины.

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Им объявлено о подозрении по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и подделки документов и их использования. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным следствия, глава одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Харькова организовал схему уклонения от мобилизации. К реализации плана он привлек 12 человек, в том числе своих подчиненных, руководителей разных медучреждений Харькова и области, а также других посредников.

Один из подозреваемых, кроме того, что занимает должность директора центра первичной медико-санитарной помощи, является депутатом городского совета в Харьковской области.

За деньги подозреваемые помогали военнообязанным мужчинам избежать призыва на основании фейковых справок об инвалидности.

В прокуратуре отметили, что "клиенты" даже не приходили в медицинское учреждение, а всю необходимую документацию о фейковой инвалидности получали по почте или через посредников. Это позволяло мужчинам списаться с военного учета и уехать за границу.

В результате противоправных действий участников этой группы более 400 человек призывного возраста из разных областей Украины смогли незаконно избежать мобилизации. Стоимость таких "услуг" составляла от $2000 до $5000.

Правоохранители провели 89 обысков по местам работы и проживания участников группы и в их автомобилях. Правоохранители изъяли большое количество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности, деньги на сумму более $500 000, почти 80 000 евро, более 1 млн грн и даже российские рубли, вероятно, полученные преступным путем.

В СБУ отметили, что первоначально злоумышленники изготовляли фальшивые документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности. Для этого они фальсифицировали всю медицинскую документацию об истории "болезни" своего клиента, в том числе по его пребыванию на стационарном лечении.

Затем организатор обеспечивал подготовку фиктивного решения МСЭК о назначении группы инвалидности.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ