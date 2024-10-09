Правоохранители заявили о разоблачении масштабной схемы для уклонистов в Ровно – фото

Фото: СБУ

В Ровно группа из 29 человек "зарабатывала" на уклонистах, продавая фиктивные справки об инвалидности. Об этом сообщили Служба безопасности Украины, Нацполиция и Офис генпрокурора.

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Правоохранители утверждают, что схему организовала глава местного агентства недвижимости и две ее подчиненные, которые привлекли к этому 26 медработников. Среди них – чиновники медико-социальных экспертных комиссий.

За деньги (от $15 000 до $20 000) они помогали уклонистам избежать призыва на основании поддельных документов о тяжелых болезнях сердца или нервной системы.

Для реализации схемы фигуранты полностью фальсифицировали истории болезней уклонистов, в частности о пребывании на стационаре.

На основании этих документов представители врачебно-консультативных и медико-социальных экспертных комиссий готовили выводы о непригодности "больных" к службе.

Потенциальных клиентов фигуранты искали с помощью наработанных связей агентства недвижимости.

Правоохранители сообщили, что задержали троих организаторов при передаче $16 700 от нового "клиента".

Проведено около полусотни обысков – выявлено более 14 млн грн, изъяты поддельные медицинские заключения, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами преступлений.

Задержанным сообщено о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием (до пяти лет тюрьмы), двое из них арестованы с правом на залог, еще одна будет под домашним арестом.

4 октября СБУ заявила об обезвреживании масштабной преступной группировки, заработавшей более 40 млн грн на схемах для уклонистов.

В тот же день ОГП сообщил, что в Харьковской области правоохранители задержали 13 чиновников, которые, по версии следствия, за деньги списывали мужчин с военного учета.

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