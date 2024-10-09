До 25 лет не будут мобилизовать: Рада приняла закон

Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада на заседании 9 октября одобрила во втором чтении и в целом закон №11379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

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"За" проголосовали 311 парламентариев.

Согласно пояснительной записке, законом запрещается призыв мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые к изменениям в законодательстве имели статус "ограниченно пригодных". В то же время тех, кто уже был мобилизован и подпадает под эту категорию, закон позволяет отправить в запас.

Отмечается, что мужчины 18-25 лет теперь могут быть призваны на службу только с их согласия.

4 мая 2024 года статус "ограниченно пригодный в военное время" был ликвидирован.

Всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет в апреле 2024 года.

19 июня юрист Гнатик заявила, что мужчин до 25 лет могут мобилизовать. По ее словам, есть три категории людей, которые могут быть привлечены к службе.