До 25 років не мобілізуватимуть: Рада схвалила закон

Фото: Генштаб ЗСУ

Верховна Рада на засіданні 9 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому закон №11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

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"За" проголосували 311 парламентарів.

Згідно з пояснювальною запискою, законом забороняється призов чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін у законодавстві мали статус "обмежено придатних". Водночас тих, хто вже був мобілізований і підпадає під цю категорію, закон дозволяє відправити у запас.

Наголошується, що чоловіки 18-25 років тепер можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою.

4 травня 2024 року статус "обмежено придатний у воєнний час" було ліквідовано.