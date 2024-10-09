До 25 років не мобілізуватимуть: Рада схвалила закон
Верховна Рада на засіданні 9 жовтня схвалила у другому читанні та в цілому закон №11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
"За" проголосували 311 парламентарів.
Згідно з пояснювальною запискою, законом забороняється призов чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін у законодавстві мали статус "обмежено придатних". Водночас тих, хто вже був мобілізований і підпадає під цю категорію, закон дозволяє відправити у запас.
Наголошується, що чоловіки 18-25 років тепер можуть бути призвані на службу лише за їхньою згодою.
4 травня 2024 року статус "обмежено придатний у воєнний час" було ліквідовано.
- Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років у квітні 2024 року,
- 19 червня юристка Гнатик заявила, що чоловіків до 25 років можуть мобілізувати. За її словами, є три категорії людей, яких можуть залучити до служби.