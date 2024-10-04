Теперь по повестке по почте в ТЦК нужно явиться раньше – постановление правительства

Из областного центра нужно прийти в течение семи суток, а из других населенных пунктов дают 10 суток

Иллюстративное фото: Depositphotos

Правительство сократило срок, за который нужно прибыть в территориальные центры комплектования согласно повестке, полученной почтой. Соответствующее постановление за подписью премьера Дениса Шмыгаля появилось на сайте Кабинета министров.

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Ранее, по принятому правительством Порядку, день явки резервиста или военнообязанного в ТЦК был "не ранее 14 дня со дня отправки повестки" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Теперь же действует такая норма: из областного центра нужно явиться в ТЦК в течение семи суток, а из других населенных пунктов дают 10 суток.

Ранее глава Укрпошти Игорь Смелянский сообщил, что рассылка повесток компанией ничем не отличается от отправки судебных документов – повестка выглядит как обычное заказное письмо, которое человек получает под подпись.