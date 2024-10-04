Теперь по повестке по почте в ТЦК нужно явиться раньше – постановление правительства
Правительство сократило срок, за который нужно прибыть в территориальные центры комплектования согласно повестке, полученной почтой. Соответствующее постановление за подписью премьера Дениса Шмыгаля появилось на сайте Кабинета министров.
Ранее, по принятому правительством Порядку, день явки резервиста или военнообязанного в ТЦК был "не ранее 14 дня со дня отправки повестки" по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Теперь же действует такая норма: из областного центра нужно явиться в ТЦК в течение семи суток, а из других населенных пунктов дают 10 суток.
Ранее глава Укрпошти Игорь Смелянский сообщил, что рассылка повесток компанией ничем не отличается от отправки судебных документов – повестка выглядит как обычное заказное письмо, которое человек получает под подпись.
- 19 сентября стало известно, что Укрпошта начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК.
- 24 сентября УП со ссылкой на документ с подписью главы Минэкономики заявила, что правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года.
- Повестки в ТЦК по почте относятся и к тем, кто выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать таких людей согласно постановлению Кабмина.