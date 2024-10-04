Экономическое бронирование. Вениславский: Пока неясно, пройдет ли такой законопроект

Еще один собеседник в "слугах" тоже скептичен

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Украине "точно будут" внедрять модель экономического бронирования, написал нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на слова заместителя главы Минэкономики Виталия Киндратива. Другие нардепы, с которыми поговорила LIGA.net, более скептичны.

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"[Киндратив] сказал, что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ожидают "решения политического руководства", – написал нардеп от Голоса.

LIGA.net обратилась в пресс-службу Министерства экономики по поводу этих слов – пока ответа нет.

Член оборонного комитета Федор Вениславский подтвердил LIGA.net, что такие идеи действительно озвучиваются нардепами из комитета экономического развития.

В то же время он отметил: "пока неясно", будет ли поддержка в парламентском зале для такого законопроекта.

Анонимный собеседник LIGA.net, тоже из Слуги народа, заявил, что не уверен в словах Киндратива.

"У президента нет уверенности в этом решении. Есть риск, что это усугубит проблемы с мобилизацией. Хотя, стоит отметить, что текущую систему уже обходят, к сожалению", – рассказал собеседник из числа нардепов. Подтвердить эти слова у других источников пока не удалось.

Другой нардеп от СН Александр Федиенко заявил, что правительство ничего не принимало: "Сегодня на заседании налогового комитета ВРУ об этом что-то говорил заместитель министра экономики. Далее коллега ее ретранслировал несколько искаженно".

А какое экономическое бронирование возможно? В Раде сейчас есть три законопроекта об экономическом бронировании:

→ с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц за каждого забронированного;

→ с бронированием по уровню зарплаты более 36 336 грн;

→ со смешанной моделью: 36 336 грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФОП. В Раде сейчас есть три законопроекта об экономическом бронировании:→ с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц за каждого забронированного;→ с бронированием по уровню зарплаты более 36 336 грн;→ со смешанной моделью: 36 336 грн зарплаты для наемного работника, 20 400 грн военного сбора для ФОП.