Економічне бронювання. Веніславський: Поки неясно, чи пройде такий законопроєкт

Ще один співбесідник у "слугах" теж скептичний

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В Україні "точно будуть" впроваджувати модель економічного бронювання, написав нардеп Ярослав Железняк із посиланням на слова заступника голови Мінекономіки Віталія Кіндратіва. Інші нардепи, з якими поговорила LIGA.net, більш скептичні.

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"[Кіндратів] сказав що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва", – написав нардеп від Голосу.

LIGA.net звернулася до пресслужби Міністерства економіки щодо цих слів – наразі відповіді немає.

Член оборонного комітету Федір Веніславський підтвердив LIGA.net, що такі ідеї дійсно озвучуються нардепами з комітету економічного розвитку.

Водночас він зауважив: "поки неясно", чи буде підтримка у парламентській залі для такого законопроєкту.

Анонімний співрозмовник LIGA.net, теж зі Слуги народу, заявив, що не певен у словах Кіндратіва.

"Президент не має впевненості щодо цього рішення. Є ризик, що це поглибить проблеми із мобілізацією. Хоча, варто зазначити, що поточну систему вже обходять, на жаль", – розповів співбесідник з-поміж нардепів. Підтвердити ці слова в інших джерел поки що не вдалося.

Інший нардеп від СН Олександр Федієнко заявив, що уряд нічого не ухвалював: "Сьогодні на засіданні податкового комітету ВРУ про це щось казав заступник міністра економіки. Далі колега її ретранслював трохи викривлено".

А яке економічне бронювання можливо? У Раді зараз є три законопроєкти про економічне бронювання:

→ зі сплатою підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць за кожного заброньованого;

→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;

→ зі змішаною моделлю: 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів. У Раді зараз є три законопроєкти про економічне бронювання:→ зі сплатою підвищеного військового збору у 20 400 грн на місяць за кожного заброньованого;→ із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36 336 грн;→ зі змішаною моделлю: 36 336 грн зарплати для найманого працівника, 20 400 грн військового збору для ФОПів.