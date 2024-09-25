"Позиція військового керівництва". В Україні дійсно обмежили мобілізацію чоловіків 50+, але є нюанс

Після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, заявив член оборонного комітету Веніславський

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В Україні діє директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням – така загальна позиція військового керівництва. Це у коментарі LIGA.net підтвердив нардеп Федір Веніславський, член комітету з нацбезпеки й оборони Верховної Ради.

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Він підтвердив, що у директиві Командування Сухопутних сил, про яку раніше писав нардеп Олексій Гончаренко, дійсно є положення, яке обмежує мобілізацію чоловіків віком 50-60 років.

За словами Веніславського, такий підхід – загальна позиція військового керівництва.

Після 50 років призиваються лише ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, зауважив нардеп.

Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше, 23 вересня, нардеп Гончаренко заявив про існування директиви командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років. Цю ж інформацію підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді – члени комітету з нацбезпеки та оборони.

Уже 25 вересня командування Сухопутних військ все-таки підтвердило: уточнено деякі питання щодо призову окремих категорій громадян, зокрема для "зниження суспільної напруги". Проте конкретики вони не навели, оскільки: "Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів".

Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Проте існує юридична колізія, яка дозволяє мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час.

Про плани все ж таки зупинити мобілізацію осіб віком 18-25 років публічно відомо щонайменше з діяльності українського парламенту. У Раді за основу ухвалено законопроєкт, який має заборонити таку мобілізацію, тепер він очікує на друге читання. Утім, спікер парламенту Стефанчук вже анонсував: наказ, який заборонить мобілізацію з 18 до 25 років, з'явиться раніше, ніж законопроєкт повністю ухвалить Рада.

щонайменше з діяльності українського парламенту. У Раді за основу ухвалено законопроєкт, який має заборонити таку мобілізацію, тепер він очікує на друге читання. Утім, спікер парламенту Стефанчук вже анонсував: наказ, який заборонить мобілізацію з 18 до 25 років, з'явиться раніше, ніж законопроєкт повністю ухвалить Рада. Також і раніше публічно було відомо про обговорення нардепами комітету з нацбезпеки ідеї знизити мобілізаційний вік з 60 до 50 років – у червні обраниця Бобровська підтверджувала, що її колеги озвучували такі думки, але далі це не пішло у роботу.

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