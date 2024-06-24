Зниження віку мобілізації не розглядається комітетом Ради, але думки озвучувалися – нардепи

Закон про мобілізацію ще "тільки почав працювати" – відповідно, ні про які зміни законодавства немає розмов, заявив нардеп Копитін

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Народні депутати з комітету з питань національної безпеки та оборони офіційно не обговорювали питання зниження граничного віку мобілізації. Про це у коментарях LIGA.net повідомили депутати-члени комітету від Слуги народу. Натомість обраниця від Голосу Соломія Бобровська визнала, що нардепи озвучували такі думки (зокрема, про зниження до 50 років), але далі це не пішло у роботу на комітеті.

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"Ніяких обговорень на рівні засідання комітету з цих питань не було", – заявив депутат від Слуги народу Федір Веніславський.

Він додав, що взагалі про це вперше почув сьогодні, 24 червня, від журналістів.

Ігор Копитін, теж обранець від СН, зазначив, що на комітеті не підіймалося жодного питання про зміну мобілізаційного віку, а тим паче не обговорювалася тема про його зниження.

За його словами, закон про мобілізацію ще "тільки почав працювати", тому робити висновки про його ефективність зарано – відповідно, ні про які зміни законодавства немає розмов.

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Натомість Бобровська зазначила, що подібні пропозиції про зміну віку були, але "не знайшли свого місця" в обговоренні на комітеті.

"Те, що хтось сказав про [граничний вік] 50 років, – так, але далі воно нікуди не пішло. Пропозиції з 20 років – взагалі не чула", – зазначила вона.

На її думку, це не є дискусією, оскільки заяви про зміну граничного віку – це "просто якісь окремі фрази, але не пропозиції".

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Раніше у коментарі виданню Інформатор "слуга" Юрій Здебський сказав, що у комітеті тривають дискусії щодо змін, аби до війська призивали людей віком до 50 років, але не більше.

"На засіданні комітету розглядалося питання ефективності використання мобілізованих військовослужбовців віком 50+. Є така думка, що використовувати людей такого віку – неефективно", – казав Здебський.

Про питання зменшення мобілізаційного віку періодично говорять різні спікери. Нещодавно можливість цього припустив нардеп від Голосу Роман Лозинський.

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Наразі загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів – до 16 липня. Існують три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

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