На Волині університети передаватимуть ТЦК списки відрахованих осіб, що так і не вступили

Начальник ОВА доручив керівникам "відповідних силових структур" унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання в університетах

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Волинській області місцеві університети мають домовленість з обласним територіальним центром комплектування – виші надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування. Про це повідомила Волинська обладміністрація.

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ОВА провела чергове засідання Ради оборони області, зокрема, там обговорювали вступ військовозобов’язаних у вищі навчальні заклади, аби отримати відстрочку від мобілізації.

До обговорення залучили ректорів вишів області – ті доповіли про умови вступу та окреслили статистику кількості студентів, які зараз навчаються в університетах.

Фото: Facebook Волинська ОВА

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Також освітяни запевнили, що "є чітка домовленість" з обласним ТЦК – виші надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

Начальник ОВА Юрій Погуляйко доручив керівникам "відповідних силових структур" тримати це питання на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання в університетах.

24 червня в Україні стартувала основна сесія іспитів до магістратури та аспірантури.

Цього року для вступу на магістратуру та аспірантуру зареєструвалося понад 200 000 людей, це рекордна кількість людей, повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Раніше таких було – 120 000-130 000 вступників.

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