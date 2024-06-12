Глава оборонного комітету Ради: Закон про мобілізацію "зайшов до кожного в хату"

Олександр Завітневич (Фото: Facebook)

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич вважає, що закон про мобілізацію "зайшов до кожного в хату". Ухвалюючи його, нардепи насамперед намагалися винайти баланс між необхідною мобілізацією та правами людини, заявив він в інтерв'ю українській службі BBC.

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"Законодавець завжди пише закон, передбачаючи якийсь баланс. Баланс повинен бути завжди і в усьому, в тому числі і щодо мобілізації – як мінімум в тому, що стосується прав людини", – сказав нардеп.

Відповідаючи на запитання, чи вийшов закон збалансованим, Завітневич заявив: "Як на мою думку, ми багато працювали над ним в комітеті, майже два місяці розглядали, слухали і військових, і уповноваженого з прав людини, і народних депутатів, і представників інших галузей".

Він переконаний, що закон "зайшов до кожного в хату", тому що мобілізація стосується кожного.

Він визнав, що і комітет, і Рада намагалися зробити так, щоб закон мав баланс. Саме тому, додав Завітневич, деякі речі, на яких, наприклад, наполягали військові, знімали з розгляду, тому що не було підтримки навіть на рівні комітету.

Втім оцінити закон повністю можна буде трохи згодом, коли вийдуть всі постанови Кабміну, де буде прописано повноцінний механізм мобілізації.

18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цього дня і до 16 липня, усі військовозобов'язані громадяни країни повинні оновити свої облікові дані.

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