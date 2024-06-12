Глава оборонного комітету Ради: Закон про мобілізацію "зайшов до кожного в хату"
Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Завітневич вважає, що закон про мобілізацію "зайшов до кожного в хату". Ухвалюючи його, нардепи насамперед намагалися винайти баланс між необхідною мобілізацією та правами людини, заявив він в інтерв'ю українській службі BBC.
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"Законодавець завжди пише закон, передбачаючи якийсь баланс. Баланс повинен бути завжди і в усьому, в тому числі і щодо мобілізації – як мінімум в тому, що стосується прав людини", – сказав нардеп.
Відповідаючи на запитання, чи вийшов закон збалансованим, Завітневич заявив: "Як на мою думку, ми багато працювали над ним в комітеті, майже два місяці розглядали, слухали і військових, і уповноваженого з прав людини, і народних депутатів, і представників інших галузей".
Він переконаний, що закон "зайшов до кожного в хату", тому що мобілізація стосується кожного.
Він визнав, що і комітет, і Рада намагалися зробити так, щоб закон мав баланс. Саме тому, додав Завітневич, деякі речі, на яких, наприклад, наполягали військові, знімали з розгляду, тому що не було підтримки навіть на рівні комітету.
Втім оцінити закон повністю можна буде трохи згодом, коли вийдуть всі постанови Кабміну, де буде прописано повноцінний механізм мобілізації.
- 18 травня 2024 року в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цього дня і до 16 липня, усі військовозобов'язані громадяни країни повинні оновити свої облікові дані.
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