Глава оборонного комитета Рады: Закон о мобилизации "зашел к каждому в дом"
Александр Завитневич (Фото: Facebook)

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич считает, что закон о мобилизации "зашел к каждому в дом". Принимая его, нардепы, прежде всего, пытались создать баланс между необходимой мобилизацией и правами человека, заявил он в интервью украинской службе BBC.

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"Законодатель всегда пишет закон, предусматривая некий баланс. Баланс должен быть всегда и во всем, в том числе и по мобилизации – как минимум в том, что касается прав человека", – сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, получился ли закон сбалансированным, Завитневич заявил: "По моему мнению, мы много работали над ним в комитете, почти два месяца рассматривали, слушали и военных, и уполномоченного по правам человека, и народных депутатов, и представителей других отраслей".

Он убежден, что закон "зашел к каждому в дом", потому что мобилизация касается каждого.

Он признал, что и комитет, и Рада пытались сделать так, чтобы закон имел баланс. Именно поэтому, добавил Завитневич, некоторые вещи, на которых, например, настаивали военные, снимали с рассмотрения, потому что не было поддержки даже на уровне комитета.

Впрочем, оценить закон полностью можно будет чуть позже, когда выйдут все постановления Кабмина, где будет прописан полноценный механизм мобилизации.

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