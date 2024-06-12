Глава оборонного комитета Рады: Закон о мобилизации "зашел к каждому в дом"

Александр Завитневич (Фото: Facebook)

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич считает, что закон о мобилизации "зашел к каждому в дом". Принимая его, нардепы, прежде всего, пытались создать баланс между необходимой мобилизацией и правами человека, заявил он в интервью украинской службе BBC.

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"Законодатель всегда пишет закон, предусматривая некий баланс. Баланс должен быть всегда и во всем, в том числе и по мобилизации – как минимум в том, что касается прав человека", – сказал нардеп.

Отвечая на вопрос, получился ли закон сбалансированным, Завитневич заявил: "По моему мнению, мы много работали над ним в комитете, почти два месяца рассматривали, слушали и военных, и уполномоченного по правам человека, и народных депутатов, и представителей других отраслей".

Он убежден, что закон "зашел к каждому в дом", потому что мобилизация касается каждого.

Он признал, что и комитет, и Рада пытались сделать так, чтобы закон имел баланс. Именно поэтому, добавил Завитневич, некоторые вещи, на которых, например, настаивали военные, снимали с рассмотрения, потому что не было поддержки даже на уровне комитета.

Впрочем, оценить закон полностью можно будет чуть позже, когда выйдут все постановления Кабмина, где будет прописан полноценный механизм мобилизации.

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этого дня и до 16 июля, все военнообязанные граждане страны должны обновить свои учетные данные.

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