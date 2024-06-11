Зеленский заявил, что относится к усилению мобилизации "совершенно трезво"
Президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине, что "совершенно трезво" смотрит на усиление мобилизации, поскольку Украину "нужно отстоять".
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"Что касается мобилизации, я абсолютно трезво на это смотрю, потому что мобилизация у нас продолжается из-за состояния войны с первого дня. Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, безусловно, не первый день война, но если мы хотим сохранить государство, то нужно его отстоять", – высказался украинский лидер.
Ранее Зеленский признавал, что мобилизация в Украине увеличилась после принятия Верховной Радой нового закона.
- 18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Начиная с этого дня и до 16 июля все военнообязанные граждане страны должны обновить свои учетные данные.
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