Зеленський заявив, що ставиться до посилення мобілізації "абсолютно тверезо"

Президент визнав, що в українців є запитання щодо мобілізації, але вона, на його думку, є необхідною

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, що "абсолютно тверезо" дивиться на посилення мобілізації, оскільки Україну "треба відстояти".

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"Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти", – висловився український лідер.

Раніше Зеленський визнавав, що мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення Верховною Радою нового закону.

18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Починаючи з цього дня і до 16 липня усі військовозобов'язані громадяни країни повинні оновити свої облікові дані.

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