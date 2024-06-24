На Волыни университеты будут передавать ТЦК списки отчисленных лиц, так и не поступивших

Начальник ОВА поручил руководителям "соответствующих силовых структур" сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в вузах

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Волынской области у местных университетов есть договоренность с областным территориальным центром комплектования – вузы будут предоставлять списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления. Об этом сообщила Волынская обладминистрация.

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ОВА провела очередное заседание Совета обороны области, в частности, там обсуждали вступление военнообязанных в высшие учебные заведения, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

К обсуждению привлекли ректоров вузов области – доложили об условиях поступления и очертили статистику количества студентов, которые сейчас учатся в университетах.

Фото: Facebook Волынская ОВА

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Также ректоры заверили, что "есть четкая договоренность" с областным ТЦК – вузы будут предоставлять списки отчисленных лиц, не выполнивших условия для зачисления.

Начальник ОВА Юрий Погуляйко поручил руководителям "соответствующих силовых структур" держать этот вопрос на контроле и сделать невозможным уклонение от мобилизации посредством обучения в университетах.

24 июня в Украине стартовала основная сессия экзаменов в магистратуру и аспирантуру.

В этом году для поступления на магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 200 000 человек, это рекордное количество людей, сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

Раньше таких было – 120 000-130 000 абитуриентов.

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