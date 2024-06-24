Снижение возраста мобилизации не рассматривается комитетом, но идеи озвучивались – нардепы

Закон о мобилизации еще "только начал работать" – соответственно, ни о каких изменениях законодательства нет разговоров, заявил нардеп Копытин

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Народные депутаты из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны официально не обсуждали вопрос о снижении предельного возраста мобилизации. Об этом в комментариях LIGA.net сообщили депутаты-члены комитета от Слуги народа. В то же время избранница от Голоса Соломия Бобровская признала, что нардепы озвучивали такие мнения (в частности, о снижении до 50 лет), но дальше это не пошло в работу на комитете.

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"Никаких обсуждений на уровне заседания комитета по этим вопросам не было", – заявил депутат от Слуги народа Федор Вениславский.

Он добавил, что вообще об этом впервые услышал сегодня, 24 июня, от журналистов.

Игорь Копытин, тоже избранник от СН, отметил, что на комитете не поднимался ни один вопрос об изменении мобилизационного возраста, а тем более не обсуждалась тема его снижения.

По его словам, закон о мобилизации еще "только начал работать", поэтому делать выводы о его эффективности рано – соответственно, ни о каких изменениях законодательства нет разговоров.

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В то же время Бобровская отметила, что подобные предложения об изменении возраста были, но "не нашли своего места" в обсуждении на комитете.

"То, что кто-то сказал о [предельном возрасте] 50 лет, – да, но дальше оно никуда не пошло. Предложения с 20 лет – вообще не слышала", – отметила она.

По ее мнению, это не дискуссия, поскольку заявления об изменении предельного возраста – это "просто какие-то отдельные фразы, но не предложения".

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Ранее в комментарии изданию Информатор "слуга" Юрий Здебский сказал, что в комитете продолжаются дискуссии по поводу изменений, чтобы в армию призывали людей в возрасте до 50 лет, но не больше.

"На заседании комитета рассматривался вопрос эффективности использования мобилизованных военнослужащих 50+. Есть такое мнение, что использовать людей такого возраста – неэффективно", – говорил Здебский.

О вопросах уменьшения мобилизационного возраста периодически говорят разные спикеры. Недавно возможность этого предположил нардеп от Голоса Роман Лозинский.

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Сейчас общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года, на третий год полномасштабной войны.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней – до 16 июля. Есть три пути – через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

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