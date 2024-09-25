Зміни у мобілізації. Сухопутні війська підтвердили уточнення щодо окремих категорій громадян

Раніше з'явилася інформація про зупинку призову обмежено придатних з 18 до 25 років та чоловіків віком 50-60. Але напряму військові про це не пишуть

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Командування Сухопутних військ ЗСУ підтвердило: уточнено деякі питання щодо призову окремих категорій громадян, зокрема для "зниження суспільної напруги". Конкретики не наводять.

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У дописі командування наголошує, що було уточнено "деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій".

Зокрема, ці рішення ухвалили з метою зниження суспільної напруги, зауважили у Сухопутних силах.

Командування пише, що все вже оформлено у встановленому порядку та доведено до визначених військових частин для службового користування.

Конкретики стосовно того, які саме рішення ухвалені, не наводять – військові пояснили, що "обмежені в коментуванні питань" щодо виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру.

"Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів", – зазначили у командуванні.

Також військові пишуть про якихось "публічних осіб", які хочуть "розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу". Про кого конкретно згадується – не уточнюють.

Раніше нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко заявив про існування директиви командування Сухопутних військ, яка забороняє мобілізацію обмежено придатних осіб віком 18-25 років. Цю ж інформацію підтвердили два співрозмовники LIGA.net у Верховній Раді – члени комітету з нацбезпеки та оборони.

Також Гончаренко заявляв, що за цим документом заборонили призивати чоловіків віком 50-60 років. LIGA.net уточнила це питання у своїх співбесідників – поки що підтвердження немає.

Наразі мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби. Проте існує юридична колізія, яка дозволяє мобілізувати чоловіків 18-25 років, якщо їх раніше визнали обмежено придатними у воєнний час.

Про плани все ж таки зупинити мобілізацію осіб віком 18-25 років публічно відомо щонайменше з діяльності українського парламенту. У Раді за основу ухвалено законопроєкт, який має заборонити таку мобілізацію, тепер він очікує на друге читання. Утім, спікер парламенту Стефанчук вже анонсував: наказ, який заборонить мобілізацію з 18 до 25 років, з'явиться раніше, ніж законопроєкт повністю ухвалить Рада.

щонайменше з діяльності українського парламенту. У Раді за основу ухвалено законопроєкт, який має заборонити таку мобілізацію, тепер він очікує на друге читання. Утім, спікер парламенту Стефанчук вже анонсував: наказ, який заборонить мобілізацію з 18 до 25 років, з'явиться раніше, ніж законопроєкт повністю ухвалить Рада. Також публічно відомо й про обговорення нардепами комітету з нацбезпеки ідеї знизити мобілізаційний вік з 60 до 50 років – у червні обраниця Бобровська підтверджувала, що її колеги озвучували такі думки, але далі це не пішло у роботу.

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