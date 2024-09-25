Изменения в мобилизации. Сухопутные войска подтвердили уточнения по отдельным категориям

Ранее появилась информация об остановке призыва ограниченно годных с 18 до 25 лет и мужчин в возрасте 50-60. Но напрямую военные об этом не пишут

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Командование Сухопутных войск ВСУ подтвердило: уточнены некоторые вопросы по призыву отдельных категорий граждан, в частности, для "снижения общественного напряжения". Конкретики не приводят.

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В сообщении командование пишет, что были уточнены "некоторые вопросы о призыве по мобилизации военнообязанных граждан отдельных категорий".

В том числе, эти решения были приняты с целью понижения публичного напряжения, заметили в Сухопутных силах.

Командование пишет, что все оформлено в установленном порядке и доведено до определенных воинских частей для служебного пользования.

Конкретики о том, какие решения приняты, не приводят – военные объяснили, что "ограничены в комментировании вопросов" насчет выполнения поставленных задач и сведений служебного характера.

"Эти меры предпринимаются не просто так, ведь свободный доступ к вопросам комплектования подразделений расширяет возможности противника по оценке наших ресурсов и планов", – отметили в Командовании.

Также военные пишут о каких-то "публичных лицах", желающих "распространять информацию подобного содержания для усиления собственного влияния". О ком конкретно упоминается – не уточняют.

Ранее нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил о существовании директивы Командования Сухопутных войск, запрещающей мобилизацию ограниченно пригодных лиц в возрасте 18-25 лет. Эту же информацию подтвердили два собеседника LIGA.net в Верховной Раде – члены комитета по нацбезопасности и обороне.

Также Гончаренко заявлял, что по этому же документу запретили призывать мужчин в возрасте 50-60 лет. LIGA.net уточнила этот вопрос у своих собеседников – пока подтверждения нет.

Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы. Однако существует юридическая коллизия, позволяющая мобилизовать мужчин 18-25 лет, если их ранее признали ограниченно годными в военное время.

О планах все-таки останови мобилизацию людей в возрасте 18-25 публично известно , по меньшей мере, из деятельности украинского парламента. В Раде за основу принят законопроект, который должен запретить такую мобилизацию, теперь он ожидает второго чтения. Впрочем, спикер парламента Стефанчук уже анонсировал: приказ, который запретит мобилизацию с 18 до 25, появится раньше, чем законопроект полностью примет Рада.

, по меньшей мере, из деятельности украинского парламента. В Раде за основу принят законопроект, который должен запретить такую мобилизацию, теперь он ожидает второго чтения. Впрочем, спикер парламента Стефанчук уже анонсировал: приказ, который запретит мобилизацию с 18 до 25, появится раньше, чем законопроект полностью примет Рада. Также публично известно и об обсуждении нардепами комитета по нацбезопасности идеи снизить мобилизационный возраст с 60 до 50 – в июне избранница Бобровская подтверждала, что ее коллеги озвучивали такие мнения, но дальше это не пошло в работу.

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