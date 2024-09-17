Мобилизацию мужчин 18-25 лет запретят отдельным указом еще до принятия законопроекта

Руслан Стефанчук (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет запретят мобилизовать отдельным указом, пока соответствующий законопроект №11379-д находится на рассмотрении Верховной Рады. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, отвечая на вопросы нардепа от Евросолидарности Алексея Гончаренко.

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"Принято решение, что будет официальный приказ, чтобы остановить мобилизацию 18-25 летних, пока законопроект на рассмотрении. А тех, кого успели мобилизовать, чтобы они не были отправлены на штурмовые действия", – написал Гончаренко.

По его словам, Стефанчук согласился, что этот вопрос нуждается в "немедленном решении", но "еще нужно понять, каким образом будут заменены в армии те люди, которые были мобилизованы".

Всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Мобилизационный возраст был снижен с 27 до 25 лет в апреле 2024 года.

19 июня юрист Гнатик заявила, что мужчин до 25 лет могут мобилизовать. По ее словам, есть три категории людей, которые могут быть привлечены к службе.

3 сентября нардепы в первом чтении рассмотрели законопроект №11379д о запрете мобилизации мужчин до 25 лет и приняли его за основу. "За" проголосовали 295 народных избранников.

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