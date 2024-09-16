МО автоматизирует выдачу повесток: будут генерировать в Оберіг, доставит Укрпошта

Проверить достоверность повестки можно будет через приложение "Резерв+"

Военный билет (Иллюстративное фото)

Министерство обороны работает над тем, чтобы автоматизировать выдачу повесток: документ будут генерировать в реестре Оберіг, а доставлять будет Укрпошта. Об этом в подкасте DOU рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По его словам, сейчас процесс выписки повесток происходит следующим образом: "Их выписывают вручную, распечатывают, а затем кипы бумаг поступают начальнику ТЦК, который должен подписывать их и ставить печать. После этого повестки разносят".

"Поэтому мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре Оберіг, подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК", – сказал Берестовый.

По его словам, повестки будут отправляться на централизованную печать, а оттуда – в Укрпошту, которая их доставит адресатам.

"А у нас будет информация, где повестка находится: была ли она доставлена или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло", – добавил чиновник.

Проверить достоверность повестки можно через приложение "Резерв+". Там будет функция для сканирования QR-кода, которая позволит проверить, подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.

26 июня 2024 года нардеп Вениславский заявил, что правительство и военное руководство не рассматривают возможность оформления электронных повесток.

28 июля Минобороны сообщило, что пока нет нормативно-правовой базы по вводу электронных повесток для военнообязанных.

Читайте также: Кабмин утвердил новый вид повесток – фото