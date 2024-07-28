Правовой базы под электронные повестки нет, о введении пока речь вообще не идет – МО
Сейчас нет нормативно-правовой базы насчет введения электронных повесток для военнообязанных. Пока о введении таких повесток вообще речь не идет, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью журналу NV.
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"В настоящее время для этого [электронных повесток] отсутствует нормативно-правовая база. Итак, юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки. Но для этого должна быть юридическая основа", – заявил он.
Лазуткин добавил, что юридическое основание для электронных повесток зависит не от Минобороны.
На вопрос, есть ли потребность в электронных повестках, спикер ответил, что граждане обновили свои контактные данные (телефоны и адреса).
В настоящее время, согласно нормативно-правовой базе, можно посылать повестки заказным письмом с описанием вложения – и этот механизм будет применяться, отметил представитель Минобороны.
"Об электронных повестках пока вообще речь не идет", – подытожил он.
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- Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно. Повестки смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий.
- Установлено, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.
- Если работник выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать его о вызове в ТЦК по почте.
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