Правової бази під електронні повістки немає, про введення поки що взагалі не йдеться – Міноборони

Наразі можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення – і цей механізм застосовуватиметься, пояснив речник оборонного відомства

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Наразі немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних. Поки що про введення таких повісток взагалі не йдеться, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю журналу NV.

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"Нині для цього [електронних повісток] відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа", – заявив він.

Лазуткін додав, що юридична основа для електронних повісток залежить не від Міноборони.

На запитання, чи є потреба в електронних повістках, речник відповів, що громадяни оновили свої контактні дані (телефони та адреси).

Наразі, згідно з нормативно-правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення – і цей механізм застосовуватиметься, зауважив представник Міноборони.

"Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", – підсумував він.

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