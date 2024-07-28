Правової бази під електронні повістки немає, про введення поки що взагалі не йдеться – Міноборони
Наразі немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних. Поки що про введення таких повісток взагалі не йдеться, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю журналу NV.
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"Нині для цього [електронних повісток] відсутня нормативно-правова база. Тож, юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа", – заявив він.
Лазуткін додав, що юридична основа для електронних повісток залежить не від Міноборони.
На запитання, чи є потреба в електронних повістках, речник відповів, що громадяни оновили свої контактні дані (телефони та адреси).
Наразі, згідно з нормативно-правовою базою, можна надсилати повістки рекомендованим листом з описом вкладення – і цей механізм застосовуватиметься, зауважив представник Міноборони.
"Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться", – підсумував він.
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- Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово. Повістки зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.
- Встановлено, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця й інше.
- Якщо працівник виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати його про виклик до ТЦК поштою.
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