Міноборони автоматизує видавання повісток: генеруватимуть в Оберіг, доставить Укрпошта

Військовий квиток (Ілюстративне фото)

Міністерство оборони працює над тим, щоб автоматизувати видавання повісток: документ генеруватимуть у реєстрі Оберіг, а доставлятиме його Укрпошта. Про це у подкасті DOU розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

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За його словами, зараз процес виписування повісток відбувається таким чином: "Їх виписують вручну, роздруковують, а потім стоси паперу надходять до начальника ТЦК, який має підписувати їх і ставити печатку. Після цього повістки розносять".

"Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі Оберіг, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не видруковувати безпосередньо в ТЦК", – сказав Берестовий.

За його словами, повістки надсилатимуть на централізований друк, а звідти – до Укрпошти, яка їх доставить адресатам.

"А в нас буде інформація, де повістка наразі: була вона доставлена чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставлення пішло", – додав посадовець.

Перевірити правдивість повістки можна буде через застосунок "Резерв+". Там буде функція для сканування QR-коду, яка дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.

26 червня 2024 року нардеп Веніславський заявив, що уряд і військове керівництво не розглядають можливість оформлення електронних повісток.

28 липня Міноборони повідомило, що наразі немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних.

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