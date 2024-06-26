Пока электронных повесток не будет, законы о них не обсуждают – нардеп Вениславский

По словам нардепа, сейчас не обсуждают внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток

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Пока правительство и военное руководство не рассматривает возможность оформления электронных повесток. Об этом заявил представитель комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский во время пресс-конференции в "Медиацентре Украина – Укринформ".

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Он отметил, что вопрос о возможности оформления электронных повесток пока не поднимается – это общая позиция Минобороны, главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, Офиса президента и профильного комитета Рады.

Вениславский рассказал – когда в комитете нацобороны и разведки рассматривался законопроект, была дискуссия в течение нескольких месяцев над всеми сенситивными вопросами, один из которых – возможность или невозможность оформления повесток через электронные средства коммуникации.

"Было принято консенсуальное решение, что сейчас это преждевременно", – сказал нардеп.

По словам нардепа, сейчас также не обсуждают внесение изменений в законы, которые могли бы предусматривать оповещение или оформление электронных повесток.

Также нардеп отметил, что по состоянию на утро 26 июня, по информации от заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, обновили свои военно-учетные персональные данные 2 млн 370 000 украинцев.

18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.

22 июня 2024 года заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила, что в Резерв+ будет добавлена возможность получить электронное направление на прохождение ВЛК, а также введен онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

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