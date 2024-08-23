Кабмин утвердил новый вид повесток – фото
Правительство утвердило внешний вид повесток на бланке и повесток, которые будут формироваться через Реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 августа №951 "О внесении изменений в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период".
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В документе отмечается, что повестки, сформированные с помощью реестра "Оберіг" (в том числе напечатанные), и повестки, оформленные на бланке, имеют одинаковую юридическую силу.
Однако на повестке, сформированной с помощью реестра, должен быть QR-код. Такие повестки могут: централизованно печататься и отправляться военнообязанным заказным почтовым отправлением с описанием вложения и сообщением о вручении; печататься и вручаться во время оповещения в печатном виде.
В случае отправки повестки, сформированной с помощью реестра, по почте на таком отправлении должны указываться кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество, а также адрес гражданина, которому посылается повестка.
При оформлении повестки на бланке руководитель Территориального центра комплектования и социальной поддержки удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью.
- 26 июня нардеп Вениславский заявил, что правительство и военное руководство не рассматривает возможность оформления электронных повесток.
- 28 июля Минобороны сообщило, что пока нет нормативно-правовой базы по вводу электронных повесток для военнообязанных.
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