Минобороны: Электронный и бумажный военно-учетный документ имеют одинаковую силу

Военный билет (Фото: Depositphotos)

Наличие у человека военно-учетного документа в электронной форме равнозначно соответствующему документу в бумажном виде, поскольку они имеют одинаковую юридическую силу. Об этом сообщило Министерство обороны.

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В разъяснении Минобороны отметили, что военно-учетный документ в электронной форме разрешает военнослужащим Территориальных центров комплектования и социальной поддержки, работникам Национальной полиции и Государственной пограничной службы считывать его с помощью любых средств, на которых может быть установлено приложение "Резерв+" и которые имеют камеру.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что военно-учетный документ в электронной форме может быть распечатан. В таком случае он должен содержать QR-код, пригодный для считывания.

Кроме того, работодатели при формировании списков военнообязанных, которые предлагаются к бронированию, могут использовать военно-учетные документы работников в электронной форме. Для этого военнообязанный может предоставлять работодателю свой документ как в бумажной, так и в электронной форме (в том числе распечатанный).

18 июня 2024 года в мобильном приложении "Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

Министерство обороны поделилось подробной инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа в Резерв+.

30 июля стало известно, что на портале Дия можно получить военно-учетный документ с QR-кодом.

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