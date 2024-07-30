Военно-учетный документ теперь можно получить на портале Дия – инструкция

Е-документ удастся сформировать, если в Едином госреестре есть вся необходимая информация о человеке

Иллюстративное фото: Depositphotos

На государственном портале Дия теперь можно получить военно-учетный документ с QR-кодом, сообщило Министерство цифровой трансформации.

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На портале Дия появилась новая услуга – можно получить военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как бумажный, поэтому его можно использовать "в любых жизненных обстоятельствах": от трудоустройства до прохождения проверки на блокпосте. Постановление, которое приравняло е-документ к бумажному, правительство приняло в мае.

На электронном документе есть QR-код – именно по нему можно будет проверить подлинность документа и информацию из реестра "Оберіг", в частности по бронированию.

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В Минцифры отмечают: е-документ удастся сформировать, если в Едином госреестре есть вся необходимая информация о человеке.

Ведомство добавляет такую инструкцию, как сформировать документ:

→ следует авторизироваться в Дии с помощью квалифицированной электронной подписи;

→ выбрать сервис Военно-учетный документ;

→ нажать "Подать заявление";

→ подписать заявление е-подписью.

Заявлено, что после этого электронный документ должен появиться в течение 10 минут в кабинете гражданина на портале Дия.

Фото: Минцифры

Электронный военно-учетный документ также доступен в приложении Резерв+.

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