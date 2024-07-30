Військово-обліковий документ тепер можна отримати на порталі Дія – інструкція

Е-документ вдасться сформувати, якщо у Єдиному держреєстрі є вся необхідна інформація про людину

Ілюстративне фото: Depositphotos

На державному порталі Дія тепер можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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На порталі Дія з'явилася нова послуга – можна отримати військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Електронний документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тому його можна використовувати "в будь-яких життєвих обставинах": від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості. Постанову, яка прирівняла е-документ до паперового, уряд ухвалив у травні.

На електронному документі є QR-код – саме за ним можна буде перевірити дійсність документа та інформацію з реєстру "Оберіг", зокрема щодо бронювання.

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У Мінцифри зауважують: е-документ вдасться сформувати, якщо у Єдиному держреєстрі є вся необхідна інформація про людину.

Відомство додає таку інструкцію, як сформувати документ:

→ треба авторизуватися у Дії за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

→ обрати сервіс Військово-обліковий документ;

→ натиснути "Подати заяву";

→ підписати заяву е-підписом.

Заявлено, що після цього електронний документ має з'явитися впродовж 10 хвилин у кабінеті громадянина на порталі Дія.

Фото: Мінцифри

Електронний військово-обліковий документ також доступний у застосунку Резерв+.

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