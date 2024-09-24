Кабмин выделил средства на печать и рассылку 900 000 повесток до конца года – УП

Военный билет (Фото: Одесский ТЦК и СП)

Правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на выписку из пояснительной записки к распоряжению с подписью вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным издания, соответствующее решение было принято во вторник, 24 сентября.

В документе говорится, что Министерство обороны получит из резервного фонда госбюджета 71,8 млн грн для проведения централизованной печати повесток о вызове резервиста или военнообязанного в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, а также на рассылку их по почте.

Ежемесячно планируется печатать и рассылать около 300 000 повесток. В общей сложности до конца года планируется напечатать и разослать 900 000 повесток.

Стоимость печати составит 17,8 млн грн, а рассылки по почте – 54 млн грн.

Фото: Украинская правда

28 июля Минобороны сообщило, что пока нет нормативно-правовой базы относительно электронных повесток для военнообязанных.

19 сентября стало известно, что Укрпошта начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК.

Читайте также: Кабмин утвердил новый вид повесток – фото