Укрпошта начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК – СМИ

Для того чтобы прибыть в ТЦК, получателю дается 14 дней. Достоверность повестки можно проверить в приложении "Резерв+"

Военный билет (Иллюстративное фото)

17 сентября прошел первый централизованный обмен повестками в электронном формате: все повестки, подписанные электронными подписями руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, автоматически поступили на серверы Укрпошти. Об этом Ukrainian Military Pages рассказали в Командовании Сухопутных войск.

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"В общей сложности Укрпошта получила около 6000 повесток о вызове военнообязанных в ТЦК. При этом на кого именно формировать повестки, выбирали не в местных военкоматах", – говорится в сообщении.

Повестки, созданные Реестром военнообязанных и подписанные электронно, содержат специальный QR-код. Укрпошта распечатала их и теперь посылает по домашним адресам военнообязанных в виде рекомендованных почтовых отправлений.

Для того чтобы прибыть в ТЦК, получателю дается 14 дней.

Проверить правдивость повестки можно будет через приложение "Резерв+", сообщал ранее начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой. Там будет функция для сканирования QR-кода, которая позволит определить, подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.

26 июня 2024 года нардеп Вениславский заявил, что правительство и военное руководство не рассматривают возможность оформления электронных повесток.

28 июля Минобороны сообщило, что пока нет нормативно-правовой базы по вводу электронных повесток для военнообязанных.

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