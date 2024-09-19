Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК – ЗМІ

Для того, щоб прибути до ТЦК, отримувачеві дається 14 днів. Достовірність повістки можна перевірити у застосунку "Резерв+"

Військовий квиток (Ілюстративне фото)

17 вересня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному форматі: усі повістки, підписані електронними підписами керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, автоматично надійшли до серверів Укрпошти. Про це Ukrainian Military Pages розповіли у Командуванні Сухопутних військ.

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"Загалом Укрпошта отримала близько 6000 повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Разом з тим, на кого саме формувати повістки, обирали не в місцевих військкоматах", – йдеться у повідомленні.

Повістки, створені Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронно, містять спеціальний QR-код. Укрпошта роздрукувала їх і тепер надсилає за домашніми адресами військовозобов’язаних у вигляді рекомендованих поштових відправлень.

Для того, щоб прибути до ТЦК, отримувачеві дається 14 днів.

Перевірити правдивість повістки можна буде через застосунок "Резерв+", повідомляв раніше начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий. Там буде функція для сканування QR-коду, що дозволить визначити, чи підписана повістка електронним підписом начальника ТЦК і чи є вона дійсною.

26 червня 2024 року нардеп Веніславський заявив, що уряд і військове керівництво не розглядають можливість оформлення електронних повісток.

28 липня Міноборони повідомило, що поки немає нормативно-правової бази щодо введення електронних повісток для військовозобов'язаних.

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