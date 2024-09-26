Повестки по почте выглядят как обычный конверт – глава Укрпошты

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Рассылка повесток Укрпоштой ничем не отличается от отправки судебных документов – повестка выглядит как обычное заказное письмо, которое человек получает под подпись. Об этом сообщил глава Укрпошты Игорь Смилянский в комментарии Суспильному.

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"Если отмечается, что человека нет [не получил письмо лично], остается сообщение, и если за письмом не приходят, то так же, как и с судебными документами — мы это оставляем в системе и возвращаем письмо [повестку] отправителю (Министерство обороны. – Суспильне)", – заявил Смилянский.

Он отметил, что это четко регламентированная процедура, прописанная в законодательстве.

Письма с повестками выглядят как обычный конверт, добавил глава Укрпошты.

19 сентября стало известно, что Укрпошта начала рассылать первые 6000 повесток без участия ТЦК.

24 сентября УП со ссылкой на документ с подписью главами Минэкономики заявила, что правительство выделило более 70 млн грн на централизованную печать и рассылку 900 000 повесток до конца текущего года.

Повестки в ТЦК по почте относятся и к тем, кто выполняет дистанционную работу, работает из дома, временно нетрудоспособен или в отпуске – работодатель должен проинформировать таких людей согласно постановлению Кабмина.

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