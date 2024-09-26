Повістки поштою мають вигляд звичайного конверта – голова Укрпошти

Заявив, що розсилка нічим не відрізняється від надсилання судових документів

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Розсилка повісток Укрпоштою нічим не відрізняється від надсилання судових документів – повістка має вигляд як звичайний рекомендований лист, який людина отримує під підпис. Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський у коментарі Суспільному.

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"Якщо зазначається, що людини немає [не отримала листа особисто], залишається повідомлення, і якщо за листом не приходять, то так, як і з судовими документами — ми це залишаємо в системі та повертаємо листа [повістку] відправнику (Міністерству оборони. – Суспільне)", — заявив Смілянський.

Він зазначив, що це чітко регламентована процедура, прописана у законодавстві.

Листи з повістками мають вигляд звичайного конверта, додав голова Укрпошти.

19 вересня стало відомо, що Укрпошта почала розсилати перші 6000 повісток без участі ТЦК.

24 вересня УП з посиланням на документ з підписом голови Мінекономіки заявила, що уряд виділив понад 70 млн грн на централізований друк та розсилання 900 000 повісток до кінця поточного року.

Повістки до ТЦК поштою стосуються і тих, хто виконує дистанційну роботу, працює з дому, тимчасово непрацездатний або у відпустці – роботодавець має проінформувати таких людей згідно з постановою Кабміну.

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