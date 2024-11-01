Полковник фіктивно оформив свою дружину до ЗСУ, виплачено майже 1 млн "бойових" – ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю – за даними слідства, останній оформлював незаконні бойові виплати медсестрі – дружині офіцера. Жінка теж отримала підозру, йдеться у повідомленні відомства.

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Правоохоронці стверджують: у червні 2022-го полковник медслужби одного з підрозділів ЗСУ прибув на схід України, щоб виконувати бойові завдання, а його дружина, яка не була військовою, перебувала вдома з дитиною.

Попри це, офіцер домовився з командиром медичної роти – і у липні 2023-го фіктивно "працевлаштував" свою дружину на службу до підрозділу, пояснює ДБР.

І хоча жінка жодного разу не з'являлася на місце дислокації підрозділу, вона щомісячно отримувала бойові виплати на підставі фейкових документів, зауважило відомство.

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За його даними, у такий спосіб дружина полковника незаконно отримала майже 1 млн грн за вісім місяців "служби".

Полковника, його дружину та командира медроти підозрюють у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Командир роти також отримав підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Максимальне передбачене покарання – 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про відшкодування збитків від схеми.

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ДБРзсурозтратабойові виплати