"Тривають слідчі дії". У прокуратурі пояснили, чому очільниця Миколаївської МСЕК ще без підозри

Напередодні у чиновниці знайшли понад $450 000, а у її сина – російський паспорт, заявляла СБУ

Фото з обшуків у керівниці Миколаївської МСЕК: СБУ

Головній лікарці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи ще не повідомили про підозру, бо тривають слідчі дії. Про це заявив виконувач обов'язків керівника облпрокуратури Денис Фальченко, передає Укрінформ.

"Щоб висунути підозру, потрібно мати відповідні підстави, зібрати докази, з'ясувати обґрунтованість і законність звинувачень. Слідство у цій справі проводить Служба безпеки України, а процесуальний нагляд здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони", – заявив чиновник під час засідання облради.

Загалом Фальченко порекомендував звернутися за роз'ясненнями до цих відомств.

Раніше, 22 жовтня, спецслужба заявила про викриття керівниці Миколаївського обласного центру МСЕК на корупційних схемах для ухилянтів. Правоохоронці заявили, що знайшли у чиновниці понад $450 000, а у її сина – російський паспорт.