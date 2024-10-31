"Тривають слідчі дії". У прокуратурі пояснили, чому очільниця Миколаївської МСЕК ще без підозри
Головній лікарці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи ще не повідомили про підозру, бо тривають слідчі дії. Про це заявив виконувач обов'язків керівника облпрокуратури Денис Фальченко, передає Укрінформ.
"Щоб висунути підозру, потрібно мати відповідні підстави, зібрати докази, з'ясувати обґрунтованість і законність звинувачень. Слідство у цій справі проводить Служба безпеки України, а процесуальний нагляд здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони", – заявив чиновник під час засідання облради.
Загалом Фальченко порекомендував звернутися за роз'ясненнями до цих відомств.
Раніше, 22 жовтня, спецслужба заявила про викриття керівниці Миколаївського обласного центру МСЕК на корупційних схемах для ухилянтів. Правоохоронці заявили, що знайшли у чиновниці понад $450 000, а у її сина – російський паспорт.
- 3-4 жовтня відбулися обшуки в очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крупу заарештовано з альтернативою застави у 500 млн грн, їй може загрожувати до 10 років тюрми з конфіскацією всього майна.
- 12 жовтня стало відомо, що син голови Хмельницької МСЕК Олександр Крупа звільнився з Пенсійного фонду. За даними NGL.media, він також позбувається свого бізнесу. Про підозру синові Крупине повідомляли.