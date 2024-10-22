Сотні тисяч доларів, "інвалідність" собі і сину та паспорт РФ: викрито ще одну керівницю МСЕК

Більшу частину грошей і коштовностей правоохоронці знайшли у сина посадовиці, який також має паспорт громадянина РФ

Фото: СБУ

Правоохоронці заявили про викриття керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах для ухилянтів. У неї знайдено понад $450 000, а в її сина – російський паспорт. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

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Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Віру Бєлякову.

В СБУ зазначають, що, крім $450 000, під час обшуків виявлено також колекцію ювелірних виробів, які фігурантка переховувала за різними адресами. Більшу частину грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ знайшла також російський паспорт.

За наявними даними, він оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.

На сина очільниця МСЕК оформила і три незадекларовані квартири, а у своїх деклараціях протягом 2015-2023 років зазначала виключно офіційні прибутки на загальну суму трохи більше ніж 2 млн грн.

Також правоохоронці встановили, що у 2023 році Бєлякова оформила собі та сину другу групу інвалідності.

Віра Бєлякова разом із сином (Фото від джерела LIGA.net)

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