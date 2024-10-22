Сотні тисяч доларів, "інвалідність" собі і сину та паспорт РФ: викрито ще одну керівницю МСЕК
Правоохоронці заявили про викриття керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах для ухилянтів. У неї знайдено понад $450 000, а в її сина – російський паспорт. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.
Співрозмовник LIGA.net в правоохоронних органах повідомив, що йдеться про Віру Бєлякову.
В СБУ зазначають, що, крім $450 000, під час обшуків виявлено також колекцію ювелірних виробів, які фігурантка переховувала за різними адресами. Більшу частину грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ знайшла також російський паспорт.
За наявними даними, він оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві РФ в Одесі до початку повномасштабної війни.
На сина очільниця МСЕК оформила і три незадекларовані квартири, а у своїх деклараціях протягом 2015-2023 років зазначала виключно офіційні прибутки на загальну суму трохи більше ніж 2 млн грн.
Також правоохоронці встановили, що у 2023 році Бєлякова оформила собі та сину другу групу інвалідності.
- 3-4 жовтня відбулися обшуки в очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Крупу заарештовано з альтернативою застави у 500 млн грн, їй може загрожувати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна.
- 12 жовтня стало відомо, що син голови Хмельницької МСЕК Олександр Крупа звільнився з Пенсійного фонду. За даними NGL.media, він також позбувається свого бізнесу.
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