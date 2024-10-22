$450 000, инвалидность себе и сыну, паспорт РФ: разоблачена еще одна глава МСЭК – фото

Большую часть денег и драгоценностей правоохранители нашли у сына чиновницы, у которого также есть паспорт гражданина РФ

Фото: СБУ

Правоохранители заявили о разоблачении руководительницы Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах для уклонистов. У нее найдено более $450 000, а у ее сына – российский паспорт. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.

Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Вере Беляковой.

В СБУ отмечают, что, кроме $450 000, во время обысков обнаружена также коллекция ювелирных изделий, которые фигурантка прятала по разным адресам. Большая часть денег и драгоценностей найдена в доме ее сына – интерна медицинского вуза, у которого СБУ нашла также российский паспорт.

По имеющимся данным, он оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.

На сына глава МСЭК оформила и три незадекларированные квартиры, а в своих декларациях в течение 2015-2023 годов отмечала исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.

Также правоохранители установили, что в 2023 году Белякова оформила себе и сыну вторую группу инвалидности.

Вера Белякова вместе с сыном (Фото от источника LIGA.net)

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