$450 000, инвалидность себе и сыну, паспорт РФ: разоблачена еще одна глава МСЭК – фото
Правоохранители заявили о разоблачении руководительницы Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах для уклонистов. У нее найдено более $450 000, а у ее сына – российский паспорт. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.
Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Вере Беляковой.
В СБУ отмечают, что, кроме $450 000, во время обысков обнаружена также коллекция ювелирных изделий, которые фигурантка прятала по разным адресам. Большая часть денег и драгоценностей найдена в доме ее сына – интерна медицинского вуза, у которого СБУ нашла также российский паспорт.
По имеющимся данным, он оформил гражданство страны-агрессора в бывшем генконсульстве РФ в Одессе до начала полномасштабной войны.
На сына глава МСЭК оформила и три незадекларированные квартиры, а в своих декларациях в течение 2015-2023 годов отмечала исключительно официальные доходы на общую сумму чуть более 2 млн грн.
Также правоохранители установили, что в 2023 году Белякова оформила себе и сыну вторую группу инвалидности.
- 3-4 октября прошли обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Крупу арестовали с альтернативой залога в 500 млн грн, ей может грозить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- 12 октября стало известно, что сын главы Хмельницкой МСЭК Александр Крупа уволился из Пенсионного фонда. По данным NGL.media, он также избавляется от своего бизнеса.
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