Сын главы Хмельницкой МСЭК уволился из Пенсионного фонда – Суспільне

Александр Крупа (Фото: ПФУ)

Сын главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Александр Крупа уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда области, заявило Суспільне со ссылкой на собственные источники.

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По данным СМИ, теперь обязанности Крупы-младшего временно исполняет первая заместительница Мария Квятковская.

Согласно декларации за 2023 год, Александр вместе с членами своей семьи имел три квартиры, 25 земельных участков, пять жилых домов и два — недостроенных, а также четыре садовых (дачных) дома.

В доходах Крупы указаны следующие суммы: 1 412 707 грн – за электрическую энергию из альтернативных источников, 811 300 грн – дивиденды, 657 126 грн – зарплата по месту работы, 231 064 грн – предоставление имущества в аренду, а также 25 200 социальные выплаты из соответствующих бюджетов. Жена Крупы Екатерина тоже заработала на альтернативных источниках энергии – 1 196 936 грн, а также получила 243 995 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

А еще у собственности Александра Крупы четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года (около $20 000), AUDI Q7 2016 года (~$30 000), BMW X7 2022 года (~$100 000), AUDI Q8 2021 года (~$70 000).

В целом, когда 4 октября Госбюро расследований сообщило об обысках у начальницы Хмельницкой МСЭК, правоохранители заявляли и о разоблачении ее сына на незаконном обогащении. Впрочем, пока ему не сообщали о подозрении.