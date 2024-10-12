Сын главы Хмельницкой МСЭК уволился из Пенсионного фонда – Суспільне
Сын главы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Александр Крупа уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда области, заявило Суспільне со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, теперь обязанности Крупы-младшего временно исполняет первая заместительница Мария Квятковская.
Согласно декларации за 2023 год, Александр вместе с членами своей семьи имел три квартиры, 25 земельных участков, пять жилых домов и два — недостроенных, а также четыре садовых (дачных) дома.
В доходах Крупы указаны следующие суммы: 1 412 707 грн – за электрическую энергию из альтернативных источников, 811 300 грн – дивиденды, 657 126 грн – зарплата по месту работы, 231 064 грн – предоставление имущества в аренду, а также 25 200 социальные выплаты из соответствующих бюджетов. Жена Крупы Екатерина тоже заработала на альтернативных источниках энергии – 1 196 936 грн, а также получила 243 995 грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью.
А еще у собственности Александра Крупы четыре автомобиля: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 года (около $20 000), AUDI Q7 2016 года (~$30 000), BMW X7 2022 года (~$100 000), AUDI Q8 2021 года (~$70 000).
В целом, когда 4 октября Госбюро расследований сообщило об обысках у начальницы Хмельницкой МСЭК, правоохранители заявляли и о разоблачении ее сына на незаконном обогащении. Впрочем, пока ему не сообщали о подозрении.
- Ранее, 3 и 4 октября, прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонян с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- 7 октября в Киеве избрали меру пресечения для Крупы – содержание под стражей с альтернативой залогу в 500 млн грн (около $12,1 млн).