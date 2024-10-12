Син очільниці Хмельницької МСЕК звільнився з Пенсійного фонду – Суспільне

Олександр Крупа (Фото: ПФУ)

Син очільниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Олександр Крупа звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду області, заявило Суспільне з посиланням на власні джерела.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними ЗМІ, тепер обов'язки Крупи-молодшого тимчасово виконує перша заступниця Марія Квятківська.

Згідно з декларацією за 2023 рік, Олександр разом з членами своєї сім'ї мав три квартири, 25 земельних ділянок, п'ять житлових будинків та два — недобудованих, а також чотири садових (дачних) будинки.

У доходах Крупи вказано такі суми: 1 412 707 грн – за електричну енергію з альтернативних джерел, 811 300 грн – дивіденди, 657 126 грн – зарплата за місцем роботи, 231 064 грн – надання майна в оренду, а також 25 200 грн – "соціальні виплати з відповідних бюджетів". Дружина Крупи Катерина теж заробила на альтернативних джерелах енергії – 1 196 936 грн, а також отримала 243 995 грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

А ще у власності Олександра Крупи чотири автівки: VOLKSWAGEN TOUAREG 2013 року (близько $20 000), AUDI Q7 2016 року (~$30 000), BMW X7 2022 року (~$100 000), AUDI Q8 2021 року (~$70 000).

Загалом, коли 4 жовтня Держбюро розслідувань повідомило про обшуки у начальниці Хмельницької МСЕК, то правоохоронці заявляли й про викриття її сина на незаконному збагаченні. Утім, наразі йому не повідомляли про підозру.