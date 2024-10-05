Викриття голови МСЕК Хмельниччини – Слуга народу хоче відкликати посадовицю з депутатства

Підтримати таке рішення мають не менш ніж 400 людей на зборах виборців

Фото: ДБР

Хмельницька обласна організація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання з депутатської посади очільниці регіонального медико-соціальної експертної комісії, котру підозрюють у незаконному збагаченні.

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За законом, рішення про відкликання за народною ініціативою має відбутися на зборах виборців – підтримати його мають не менш ніж 400 людей.

Тетяна Крупа, головний лікар МСЕК Хмельниччини, є депутатом обласної ради – входить до фракції "слуг" та обиралася від цієї ж партії.

В облраді Крупа є членом постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Обласна організація СН стверджує, що посадовиця не є членом партії.