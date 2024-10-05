Викриття голови МСЕК Хмельниччини – Слуга народу хоче відкликати посадовицю з депутатства
Хмельницька обласна організація Слуги народу заявила, що ініціює відкликання з депутатської посади очільниці регіонального медико-соціальної експертної комісії, котру підозрюють у незаконному збагаченні.
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За законом, рішення про відкликання за народною ініціативою має відбутися на зборах виборців – підтримати його мають не менш ніж 400 людей.
Тетяна Крупа, головний лікар МСЕК Хмельниччини, є депутатом обласної ради – входить до фракції "слуг" та обиралася від цієї ж партії.
В облраді Крупа є членом постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.
Обласна організація СН стверджує, що посадовиця не є членом партії.
- Раніше, 3 й 4 жовтня, відбулися обшуки в оселі чиновниці та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
- Уже 5 жовтня голова МСЕК була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. В разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна.
- По факту обшуків правоохоронці заявляли й про викриття сина посадовиці, який є начальником головного управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Наразі про підозру йому не повідомляли.