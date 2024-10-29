Реформа МСЕК. Рада ухвалила закон, який змінює процедуру проходження медкомісії

Новий закон набирає чинності через три місяці після публікування

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11225, що удосконалює роботу медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Документ очікує підпису президента та передбачає кілька змін.

Одна зі змін – скасування обов'язку проходити медичний огляд виключно у МСЕК. Особі надається право самостійно визначати форму своєї участі у засіданні (особисто чи онлайн).

Тобто не особу, а її документи будуть скеровувати для проходження медичної експертизи. Уряд ще має встановити перелік підстав, за яких засідання МСЕК можуть проводитись у дистанційному форматі, на виїзді або заочно.

На засіданні МСЕК дозволили бути присутнім адвокату особи, її законному представнику чи лікарю з реабілітації. Також можна здійснювати відео чи аудіофіксацію засідання. Крім цього, МСЕК зобов'язали надавати пацієнту рішення засідання з обґрунтуванням.

Крім цього, МСЕК зобов'яжуть взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК) та своєчасно ухвалювати рішення щодо стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу "особа/дитина з інвалідністю".

До централізованого банку даних з проблем інвалідності та до електронної системи охорони здоров’я МСЕК має вносити дані про повнолітніх українців, які пройшли медогляд. Йдеться про акт огляду особи, протокол засідання і рішення комісії, а також індивідуальну програму реабілітації.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. В цей час Кабмін має внести відповідні зміни до законодавчої бази.

22 жовтня повідомлялося, що МСЕК планують ліквідувати до кінця 2024 року.

У ДБР того ж дня зазначили, що фальшивий діагноз МСЕК — підстава для відкриття кримінальної справи.

25 жовтня стало відомо, що уряд перегляне пенсії посадовців та висновки МСЕК на тлі скандалів із хабарництвом. Затверджено відповідний план.

29 жовтня голова Верховного Суду заявив, що у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти, які вони отримали як хабар.