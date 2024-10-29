Реформа МСЕК. Рада ухвалила закон, який змінює процедуру проходження медкомісії
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11225, що удосконалює роботу медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Документ очікує підпису президента та передбачає кілька змін.
Одна зі змін – скасування обов'язку проходити медичний огляд виключно у МСЕК. Особі надається право самостійно визначати форму своєї участі у засіданні (особисто чи онлайн).
Тобто не особу, а її документи будуть скеровувати для проходження медичної експертизи. Уряд ще має встановити перелік підстав, за яких засідання МСЕК можуть проводитись у дистанційному форматі, на виїзді або заочно.
На засіданні МСЕК дозволили бути присутнім адвокату особи, її законному представнику чи лікарю з реабілітації. Також можна здійснювати відео чи аудіофіксацію засідання. Крім цього, МСЕК зобов'язали надавати пацієнту рішення засідання з обґрунтуванням.
Крім цього, МСЕК зобов'яжуть взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК) та своєчасно ухвалювати рішення щодо стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу "особа/дитина з інвалідністю".
До централізованого банку даних з проблем інвалідності та до електронної системи охорони здоров’я МСЕК має вносити дані про повнолітніх українців, які пройшли медогляд. Йдеться про акт огляду особи, протокол засідання і рішення комісії, а також індивідуальну програму реабілітації.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. В цей час Кабмін має внести відповідні зміни до законодавчої бази.
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