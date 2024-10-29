Реформа МСЭК. Рада приняла закон, который меняет процедуру прохождения медкомиссии

Новый закон вступает в силу через три месяца после публикации

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Верховная Рада Украины приняла законопроект №11225, совершенствующий работу медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК). Документ ожидает подписи президента и предусматривает несколько изменений.

Одно из изменений – отмена обязанности проходить медицинское освидетельствование исключительно в МСЭК. Человеку дается право самостоятельно определять форму своего участия в заседании (лично или онлайн).

То есть не человек, а его документы будут направляться для прохождения медицинской экспертизы. Правительство еще должно установить перечень оснований, по которым заседания МСЭК могут проводиться в дистанционном формате, на выезде или заочно.

На заседании МСЭК разрешили присутствовать адвокату, законному представителю гражданина или врачу по реабилитации. Также можно вести видео или аудиофиксацию заседания. Кроме того, МСЭК обязали предоставлять пациенту решение заседания с обоснованием.

Кроме этого, МСЭК обяжут взаимодействовать с междисциплинарной реабилитационной командой (МДРК) и своевременно принимать решения по устойчивому ограничению жизнедеятельности и установлению статуса "лицо/ребенок с инвалидностью".

В централизованный банк данных по проблемам инвалидности и в электронную систему здравоохранения МСЭК должны вносить данные о совершеннолетних украинцах, прошедших медосмотр. Речь идет об акте осмотра лица, протоколе заседания и решения комиссии, а также индивидуальной программе реабилитации.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования. В этот период Кабмин должен внести соответствующие изменения в законодательную базу.

22 октября сообщалось, что МСЭК планируют ликвидировать до конца 2024 года.

В ГБР в тот же день отметили, что фальшивый диагноз МСЭК – основание для возбуждения уголовного дела.

25 октября стало известно, что правительство пересмотрит пенсии чиновников и заключения МСЭК на фоне скандалов со взяточничеством. Утвержден соответствующий план.

29 октября председатель Верховного Суда заявил, что у руководителей МСЭК могут конфисковать средства, которые они получили в качестве взятки.