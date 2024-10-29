ДБР: В Одесі викрито багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності

Слідчі дії (Фото: ОГП)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили лікарів, які допомагали чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло Медико-соціальній експертній комісії визнавати їх непридатними до служби. Про це повідомили ДБР та Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, навесні 2024 року лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати "платні послуги" чоловікам, які намагались уникнути мобілізації.

До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадовців Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження "історії хвороби". Надалі військовозобов’язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від $6000 до $12 000, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Вже встановлені 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання посадовців. Вилучено медичну документацію, понад $80 000 готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох "клієнтів" призовного віку, які знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років тюрми.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР