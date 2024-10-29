ГБР: В Одессе разоблачена многомиллионная схема заработка на выдаче фиктивной инвалидности

Следственные действия (Фото: ОГП)

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили врачей, которые помогали мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, что позволяло Медико-социальной экспертной комиссии признавать их непригодными к службе. Об этом сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.

По версии следствия, весной 2024 года врач Одесской областной клинической больницы начал оказывать "платные услуги" мужчинам, пытавшимся избежать мобилизации.

В свою противоправную схему он привлек 12 врачей из разных заведений города, должностных лиц Одесского областного Центра медико-социальной экспертизы и их родственников, выполнявших функции посредников.

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и производили необходимую медицинскую документацию в подтверждение "истории болезни". В дальнейшем военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии для оформления группы инвалидности.

Стоимость услуг составляла от $6000 до $12 000 в зависимости от сложности диагноза и необходимой группы инвалидности. Уже установлено 42 военнообязанных, которые воспользовались этой схемой.

Сотрудники ГБР провели 28 обысков по месту работы и проживания чиновников. Изъята медицинская документация, более $80 000 наличными и три автомобиля премиум-класса.

Во время обыска в Центре медико-социальной экспертизы были выявлены и задержаны двое военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления воинской части и пять "клиентов" призывного возраста, находившиеся в розыске по факту уклонения от военной службы и пытались оформить фиктивную инвалидность.

Врач-организатор схемы задержан, ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении о подозрения другим участникам схемы.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет тюрьмы.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ДБР

Фото: ГБР