В Україні переглянуть пенсії посадовців та висновки МСЕК. Уряд затвердив план

Шмигаль підтвердив, що МСЕК в Україні в нинішньому вигляді ліквідують до кінця року, а потім цифровізують її

Денис Шмигаль (Фото: Telegam-канал прем'єр-міністра)

У найближчі три місяці правоохоронці перевірять рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та буде проведений аудит виплат прокурорам та іншим посадовцям. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, був затверджений план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Він підтвердив, що МСЕК в тому вигляді, в якому існують зараз, будуть ліквідовані до кінця 2024 року. Також буде створена група, яка перегляне вже ухвалені рішення МСЕК. Перевірки триватимуть три наступні місяці, але Шмигаль не уточнив за який період будуть перевірені рішення.

Також буде проведений швидкий аудит всіх пенсійних виплат "по інвалідності" прокурорам та іншим посадовцям державних органів. Цим займуться Держбюро розслідувань, Нацполіція, Служба безпеки України та Пенсійний фонд. У листопаді Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на розгляд уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК, зазначив прем'єр-міністр.

"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", — підкреслив Шмигаль.