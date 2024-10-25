В Україні переглянуть пенсії посадовців та висновки МСЕК. Уряд затвердив план
У найближчі три місяці правоохоронці перевірять рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та буде проведений аудит виплат прокурорам та іншим посадовцям. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, був затверджений план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.
Він підтвердив, що МСЕК в тому вигляді, в якому існують зараз, будуть ліквідовані до кінця 2024 року. Також буде створена група, яка перегляне вже ухвалені рішення МСЕК. Перевірки триватимуть три наступні місяці, але Шмигаль не уточнив за який період будуть перевірені рішення.
Також буде проведений швидкий аудит всіх пенсійних виплат "по інвалідності" прокурорам та іншим посадовцям державних органів. Цим займуться Держбюро розслідувань, Нацполіція, Служба безпеки України та Пенсійний фонд. У листопаді Міністерство охорони здоров'я та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.
МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на розгляд уряду законопроєкти щодо комплексної реформи МСЕК, зазначив прем'єр-міністр.
"У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів. За результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки", — підкреслив Шмигаль.
- 22 жовтня ВРУ та МОЗ отримали доручення розробити законопроєкт щодо ліквідації МСЕК до кінця 2024 року.
- Того самого дня голова СБУ повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.
- А генпрокурор Костін подав у відставку на тлі скандалу з роздаванням інвалідностей у МСЕК.
- 23 жовтня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що МСЕК ліквідують до кінця тижня, тобто до 28 жовтня.