В Украине пересмотрят пенсии чиновников и решения МСЭК. Правительство утвердило план

Шмыгаль подтвердил, что МСЭК в Украине в нынешнем виде ликвидируют до конца года, а затем ее цифровизируют

Денис Шмыгаль (Фото: Telegam-канал премьер-министра)

В ближайшие три месяца правоохранители проверят решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и будет проведен аудит выплат прокурорам и другим должностным лицам. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, был утвержден план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.

Он подтвердил, что МСЭК в том виде, в каком существуют сейчас, будут ликвидированы до конца 2024 года. Также будет создана группа, которая пересмотрит уже принятые решения МСЭК. Проверки продлятся три следующих месяца, но Шмыгаль не уточнил, за какой период будут проверены решения.

Также будет проведен быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Этим займутся Госбюро расследований, Нацполиция, Служба безопасности Украины и Пенсионный фонд. В ноябре министерство здравоохранения и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты о комплексной реформе МСЭК, отметил премьер-министр.

"В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственны за его выполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам исполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", — подчеркнул Шмыгаль.