В Украине пересмотрят пенсии чиновников и решения МСЭК. Правительство утвердило план
В ближайшие три месяца правоохранители проверят решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и будет проведен аудит выплат прокурорам и другим должностным лицам. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, был утвержден план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК.
Он подтвердил, что МСЭК в том виде, в каком существуют сейчас, будут ликвидированы до конца 2024 года. Также будет создана группа, которая пересмотрит уже принятые решения МСЭК. Проверки продлятся три следующих месяца, но Шмыгаль не уточнил, за какой период будут проверены решения.
Также будет проведен быстрый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов. Этим займутся Госбюро расследований, Нацполиция, Служба безопасности Украины и Пенсионный фонд. В ноябре министерство здравоохранения и Минцифры представят решение по цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.
Минздрав и Минсоцполитики должны безотлагательно вынести на Правительство законопроекты о комплексной реформе МСЭК, отметил премьер-министр.
"В этом плане очень четко прописаны сроки и ответственны за его выполнение. Этот вопрос должен быть среди приоритетных для всех министерств и лично министров. По результатам исполнения решений Президента и СНБО будут соответствующие выводы", — подчеркнул Шмыгаль.
- 22 октября ВРУ и Минздрав получили поручение разработать законопроект по ликвидации МСЭК до конца 2024 года.
- В тот же день глава СБУ сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек осуждены.
- А Генпрокурор Костин подал в отставку на фоне скандала с раздачей инвалидностей в МСЭК.
- 23 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что МСЭК ликвидируют до конца недели, то есть до 28 октября.