Малюк: 64 чиновника МСЭК получили подозрения, отменены тысячи справок об инвалидности

Глава СБУ рассказал, что должностные лица МСЭК в некоторых регионах объединялись в группы, чтобы помогать мужчинам уклоняться от службы

Василий Малюк (Фото: СБУ)

В 2024 году 64 чиновника медико-социальной экспертной комиссии получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек осуждены, сообщил глава Службы безопасности Василий Малюк. По его словам, также отменены 4106 заключений об инвалидности.

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Малюк рассказал, что СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми организованных преступных группировок (ОПГ), в которые входили представители МСЭК из разных регионов.

Он сообщил, что в Харьковской области СБУ разоблачила группировку из 13 членов областного МСЭК. Чиновники продавали мужчинам, которые не хотели служить в Вооруженных Силах, поддельные медсправки для снятия с военного учета по состоянию здоровья. Во время обысков у них изъяли более $650 000 долларов.

В Ровенской области разоблачены еще 29 представителей МСЭК и врачебно-консультативных комиссий. Их подозревают в том, что помогали военнообязанным мужчинам уклоняться от мобилизации. Согласно материалам дела подозреваемые оформляли фиктивные истории болезней и назначали группы инвалидности. На этом удалось заработать более $350 000.

В Николаеве разоблачили главу областной МСЭК и обнаружили у нее более $450 000, коллекцию золотых изделий и три незадекларированных квартиры в Одессе. Большая часть имущества была переписана на сына, у которого, как утверждают в СБУ, есть российское гражданство.

В Закарпатье СБУ разоблачила также руководительницу областной МСЭК и трех ее "сообщников". Как утверждается, за разные суммы они помогали мужчинам оформлять инвалидность, чтобы снять себя с военного учета.

В настоящее время СБУ проверяет факты получения поддельной инвалидности 2400 должностных лиц. По словам Малюка, СБУ тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения, Нацполицией и Государственным бюро расследований.

"Уже есть результаты и будем в дальнейшем максимально жестко противодействовать подобным позорным явлениям", — подчеркнул Малюк.