Скандал с МСЭК. Зеленский: Жду от правоохранителей скорых жестких решений
Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных органов решений после обнародования информации о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность. Так глава государства отреагировал на скандал с Медико-социальными экспертными комиссиями.
"В тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно. Это реально внутренний враг", – отметил Зеленский.
По словам президента, речь о том, что "происходит с МСЭК и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями и оформили себе фальшивые инвалидности".
"Я жду от правоохранителей, прежде всего Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Офиса генерального прокурора, соответствующих скорых жестких решений. Назначил СНБО", – резюмировал глава государства.
16 октября журналист Юрий Бутусов обнародовал расследование, в котором утверждает, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, которую арестовали по подозрению в незаконном обогащении.
Журналист из собственных источников установил список прокуроров-инвалидов из Хмельницкой прокуратуры, который, по его словам, не является окончательным. В нем 49 человек, в том числе прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник и его жена Ирина, которая до 2024 года работала в ведомстве.
В тот же день генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ о проведении служебного расследования. А 17 октября Костин уволил Олейника с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.
- 3-4 октября состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- 5 октября Татьяна Крупа была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- 7 октября Крупа была арестована с альтернативой залога в 500 млн грн.
- 12 октября стало известно, что сын председателя Хмельницкой МСЭК Александр Крупа уволился из Пенсионного фонда.