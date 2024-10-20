Скандал с МСЭК. Зеленский: Жду от правоохранителей скорых жестких решений

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных органов решений после обнародования информации о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность. Так глава государства отреагировал на скандал с Медико-социальными экспертными комиссиями.

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"В тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не нужно. Это реально внутренний враг", – отметил Зеленский.

По словам президента, речь о том, что "происходит с МСЭК и наглостью людей, в частности, прокуроров, которые воспользовались своими связями и оформили себе фальшивые инвалидности".

"Я жду от правоохранителей, прежде всего Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований, Офиса генерального прокурора, соответствующих скорых жестких решений. Назначил СНБО", – резюмировал глава государства.

16 октября журналист Юрий Бутусов обнародовал расследование, в котором утверждает, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Татьяны Крупы, которую арестовали по подозрению в незаконном обогащении.

Журналист из собственных источников установил список прокуроров-инвалидов из Хмельницкой прокуратуры, который, по его словам, не является окончательным. В нем 49 человек, в том числе прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник и его жена Ирина, которая до 2024 года работала в ведомстве.

В тот же день генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ о проведении служебного расследования. А 17 октября Костин уволил Олейника с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.